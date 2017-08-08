Cezayir pazarı kapandı, ihracatçı isyanda

Bu kez engel Cezayir’den geldi. Ekmekten suya, makarnadan çikolataya, plastik ürünlerden mobilyaya kadar toplam 24 üründe Cezayir pazarı Türkiye’ye kapandı. Bu ürünlerin ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasının yasaklanması nedeniyle Cezayir’e ihracat duracak.





Karar kapsamındaki sanayi ve gıda ürünlerinde 2016 yılında Cezayir’e yapılan ihracat toplamda 231,7 milyon dolar olurken plastik mamüller 92,7 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında da tablo değişmedi ve Cezayir’e gerçekleşen 128,5 milyon dolar seviyesindeki ihracatta 57,4 milyon dolarla plastik ürünler başı çekti.





"AMAÇ İHRACATI DURDURMAK"





Cezayir’in para transferlerini yasaklamaktaki asıl amacının bu ürünlerdeki ithalatı durdurmak olduğunun altını çizen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, bu karardan en çok da Türkiye’nin zarar göreceğini vurguladı ve şunları söyledi:





“Cezayir’in aldığı bu karar AB de dahil olmak üzere altına imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırı bir karar. Cezayir zaten uzun bir süredir ülkeye yapılan ithalatlarda para trafiğini kontrol etmek amacıyla akreditif şartı getirmişti.





Şimdi aralarında plastik ürünlerin de olduğu 24 ürünün ithalatında para transferini yasaklayarak kapılarını tamamen kapattı. Asıl amaç bu ürünlerin ülkeye girişini yasaklamaktır. Sadece Türkiye’ye özel bir karar olmamakla birlikte en çok zararı Türk ihracatçısı görecektir. Cezayir, ürüne göre farklı oranlarda uygulanmakla birlikte tüm ürünlerde ortalama yüzde 20 Gümrük Vergisi uyguluyor. Yani biz diğer ülkelere göre zaten eksi yüzde 20 ile başlıyoruz.





İhracatçılarımız uzun vadeli düşünerek Cezayir pazarını kaybetmemek adına bu yüksek maliyetleri göze alarak ihracatlarını sürdürüyorlardı. Geçtiğimiz yıl bu ülkeye 92,7 milyon dolarlık plastik mamul ihraç ettik. 2017’nin ilk yarısında da ihracatımız geçen yıla göre artarak 57,4 milyon dolara ulaştı. Şimdi alınan bu kararla birlikte Türk plastik mamul ihracatçısına Cezayir pazarı tamamen kapanmıştır. Plastik dışında gıdadan mobilyaya, mermerden halıya kadar birçok ürünün ihracatı duracak.”





İRAN'DAN SONRA İKİNCİ ŞOK





Plastik sektörünün halihazırda İran’ın hammadde ithalatında getirdiği Konsolosluk onayı şartıyla mücadele ederken ihracatçı firmaların Cezayir’den gelen bu engellemenin şaşkınlığını yaşadığını kaydeden İKMİB Başkanı, “Biz her zaman tavrımızı adil ticaretten yana koyuyoruz. Ancak yapılan bu yasaklama tarife dışı engelden başka bir şey değil. Cezayir’in bu kararı almasında ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumun etkili olduğunu düşünüyoruz. Cezayir Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamasına rağmen uzun yıllardır devam eden görüşmelere karşın Türkiye ile bir Serbest Ticaret Anlaşmasına imza atmıyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesinin de yapılamamış olması ihracatçılarımız açısından büyük bir dezavantaj yaratmakta. Cezayir’den beklentimiz bir an evvel anlamakta güçlük geçtiğimiz bu haksız karardan geri dönülmesi. İthalatı yasaklamak çözüm değil, sonuçta kendi ekonomilerine ve bu sektörlerdeki tüketicilerine de zarar verecektir” diye konuştu.





İKMİB, önümüzdeki günlerde Cezayir’e ihracat yapan üye firmalarını konuyla ilgili bilgilendirmek ve yaşanan sıkıntıları dinlemek amacıyla bir toplantı da düzenleyecek.





İTHALATI YASAKLANAN ÜRÜNLER





Endüstriyel Ürünler

1. Plastik son ürünler

2. Su tesisatı

3. Elektrik trafoları

4. Mermer

5. Granit

6. Kırmızı renkli ürünler (tuğlalar ve fayanslar)

7. Halılar

8. Mobilyalar ve Aydınlatmalar





Gıda Ürünleri

1. Çorba, haşlama için hazır ürün ya da bulyon

2. Hazır soslar (mayonez, ketçap ve harissa vb. diğer soslar).

3. Hazır hardal

4. Ekmek

5. Pizza

6. Makarnalar

7. Kabuklu ve kabuksuz kuru meyveler, yer fıstıkları

8. Meyve suları

9. Karışık meyve suları

10. Su, mineral ve maden suyu dahil

11. Tatlılar

12. Reçeller ve marmelatlar

13. Dolgusuz tablet çikolata

14. Tatlandırıcı içeren kızarmış ekmek, waffle ve gofretler

15. Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünleri

16. Konserveler