Samanyolu Haber /Gündem / 50 bakan yardımcısı özel konutta oturacak: Artık ‘bedavadan’ yaşayacaklar /08 Şubat 2019 11:23

50 bakan yardımcısı özel konutta oturacak: Artık ‘bedavadan’ yaşayacaklar

Genellikle AKP’li eski milletvekillerinin atandığı bakan yardımcıları da artık bütün giderleri devlet tarafından karşılanan “özel tahsisli konutlarda” oturacak. Bakan yardımcılarına ayrıca aylık net 21 bin 811 lira maaş ödeniyor.

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AKP hükümeti bir taraftan olmadık yöntemlerle çarşı pazardaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan bürokratlara yönelik kıyak listesini kabartıyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine ‘özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri’ listesine bakan yardımcıları da eklendi. Bu konutların ısınma, elektrik, su, gaz, temizlik ve telefon gibi tüm giderleri devlet tarafından karşılanacak.


 
Ayrıca Emniyet Genel Müdürü’ne özel tahsisli konut verilmesi için gerekli olan ‘vali kökenli olma’ şartı da kaldırıldı. Emniyet genel müdürlerine de valilik yapıp yapmadığına bakılmaksızın konut tahsis edilecek.

Konutlar, bakan yardımcısı nasıl isterse öyle döşenecek
Yeni düzenleme, halen görevde bulunan ya da atanacak tüm bakan yardımcıları için yeni bir hak doğurdu. Halen 16 bakanlık bünyesinde toplam 50 bakan yardımcısı görev yapıyor.

Bu düzenlemeyle birlikte 50 bakan yardımcısı için 50 ayrı konut tahsis edilecek. Konutların tamamı, bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere bakan yardımcılarının isteğine göre döşenecek.

Ayrıca konutların tamamında ısınma, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderler ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri de görev yaptıkları bakanlıkça ödenecek.

Özel konut tahsis edilecek makamlar şöyle:

– Cumhurbaşkanı
– Yurtdışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar
– Bakanlar
– Yüksek Yargı Organları
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı
– Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
– Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
– Bakan yardımcıları
– Müsteşarlar
– Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı
– Valiler, Emniyet Genel Müdürü
– Kaymakamlar
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