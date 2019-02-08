Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Trenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde baba bebeği ile ilk durakta bekleyen trene biniyor. Ardından bir koltuğa bebeğini yerleştiren baba sigara içmek için tek başına trenden iniyor. Trenin kalkma saatini şaşıran baba bu sırada hayatının şokunu yaşadı. Bebeği koltukta tek başına iken aniden tren hareket etmeye başladı. Bu sırada kapılarda kapanınca Baba trene de binemedi. Çaresiz baba trenin peşinden koşsa da yetişemedi .







ABD basınında ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından ülkede günün konusu oldu . Bir çok sosyal medya kullanıcısı bebeğini unutan babayı yılın babası ödülüne aday gösterdi . Tren işletmesinin yetkilileri görevlilerin bebeği bir sonraki durağa varmadan fark ettiklerini daha sonra babasına teslim edildiğini açıkladı