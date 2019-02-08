Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Açıkkollu için yapılan eseri, '13 Gece' yi anlattılar /08 Şubat 2019 11:40

Gökhan Açıkkollu için yapılan eseri, '13 Gece' yi anlattılar

Gökhan Açıkkollu için '13 gece 'ismi ile bir şarkı besteleyen Suvari ile Gökhan Öğretmenin eşi Mümine Hanım 'Erkan Tufan ile 30 Dakika programına katıldı

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında işkenceyle katledilen ve 16 ay sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu için sanatçı Suvari '13 gece 'ismi ile bir şarkı besteledi ve okudu. Bu esere bir de klip yapan Suvari eseri ilk defa  You Tube aracılığıyla yayın yapan 'Erkan Tufan ile 30 Dakika programında anlattı 

Erkan Tufan'ın sorularını cevaplayan Suvari 13 gece eserini bestelerken ve okurken nasıl duygular yaşadığını anlattı. 

 Programa ayrıca Gökhan Öğretmenin eşi Mümine Açıkkollu'da telefon ile bağladı. Uzun süre sonra ilk defa konuşan  Açıkkollu eşi ve yaşadıklarını anlattı. Gökhan Açıkkollu için bestelenen eserleri de dinleyen Mümine Hanım duygulu anlar yaşadı.  


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