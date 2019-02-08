Gökhan Açıkkollu için yapılan eseri, '13 Gece' yi anlattılar

15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında işkenceyle katledilen ve 16 ay sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu için sanatçı Suvari '13 gece 'ismi ile bir şarkı besteledi ve okudu. Bu esere bir de klip yapan Suvari eseri ilk defa You Tube aracılığıyla yayın yapan 'Erkan Tufan ile 30 Dakika programında anlattı





Erkan Tufan'ın sorularını cevaplayan Suvari 13 gece eserini bestelerken ve okurken nasıl duygular yaşadığını anlattı.





Programa ayrıca Gökhan Öğretmenin eşi Mümine Açıkkollu'da telefon ile bağladı. Uzun süre sonra ilk defa konuşan Açıkkollu eşi ve yaşadıklarını anlattı. Gökhan Açıkkollu için bestelenen eserleri de dinleyen Mümine Hanım duygulu anlar yaşadı.







