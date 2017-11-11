Samanyolu Haber /Dünya / 5 yıldızlı gözaltı selfie'si /11 Kasım 2017 11:09

5 yıldızlı gözaltı selfie'si

Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonuyla gözaltına alınan prensler, tutuldukları Ritz Carlton otelinden 5 yıldızlı gözaltı selfie'si paylaştılar

SHABER3.COM

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz’in ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu” kurarak gözaltına aldığı prens ve bakanlar kaldıkları Rit Carlton otelinin salonundan selfie paylaştı.

Gözaltına alınan ve milyarlarca dolar kişisel servetleri olan 4 Kasım’dan bu yana gözaltında tutulan prens ve bakanlar kamuoyu ile paylaştıkları kısa videodan sonra şimdi de fotoğraf paylaştı.

Fotoğraflarda Türkiye ve Bodrum’a olan sevgisiyle bilinen Prens el-Velid bin Talal ve Kraliyet Muhafızlarından sorumlu Bakan Mutaib bin Abdullah tutuldukları otel salonundan gülümseyerek poz veriyorlar.
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