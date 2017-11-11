Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorin arasında sadece 55 kuruş fark kaldı /11 Kasım 2017 11:16

Benzin ve motorin arasında sadece 55 kuruş fark kaldı

Benzine hafta içinde gelen 13 kuruşluk zammın ardından, motorin fiyatlarına da zam geldi. Litre başı fiyatına 11 kuruşluk zam yapılan motorinin benzinle farkı 55 kuruşa indi.

SHABER3.COM

Motorine 31 Ekim'de yapılan 18 kuruşluk zam da göz önüne alındığında, 10 günde 29 kuruş zam gelmiş oldu. 55 litrelik dizel bir otomobilin deposunu doldurmanın maliyeti 280 TL'ye dayandı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, akaryakıt zammının etkisiyle, benzin ve motorin fiyatlarının arasındaki makas da 55 kuruşa kadar geriledi. Söz konusu fark eylül ayının başında 70 kuruştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla dizel otomobillerin sayısı 340.000 adet artışla 4.14 milyona çıktı ve payı da yüzde 34.9'a yükseldi.

Benzinli otomobillerin oranı da aynı dönemde yüzde 26.1 olarak kayıtlara geçti. 2016 sonunda ise, dizel araçların payı yüzde 33.6 iken, benzinli otomobillerin oranı yüzde 26.8 düzeyindeydi. Yüksek emisyon değerleri yüzünden dünyada üretimi kısıtlanan ve bazı şehirlerde kullanımı dahi yasaklanan dizel otomobiller, Türkiye'de ise yakıt ekonomisi sunmaları ve ikinci eldeki değer kayıplarının az olması ile öne çıkıyor. Akaryakıt zamlarıyla birlikte, önümüzdeki dönemde dizel otomobil sayısının daha da artması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Benzin ve motorin arasında sadece 55 kuruş fark kaldı Sonraki Haber >>

Böyle ceza olur mu?

Böyle ceza olur mu?

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:49