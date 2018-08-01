Samanyolu Haber /Dünya / Almanların üçte ikisi 'Almanya'ya gelmesin' dedi /01 Ağustos 2018 12:22

Almanların üçte ikisi 'Almanya'ya gelmesin' dedi

Die Welt gazetesinin yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanların üçte ikisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesini istemiyor.

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Die Welt gazetesi, Civey adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesine karşı olduğunu beyan etti.

Ankete katılanların yüzde 69'u ziyarete karşı olduğunu belirtirken, "Erdoğan Almanya'ya gelsin mi?" sorusunu 'evet' ya da 'tercihen evet' şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 24'te kaldı. Geri kalan yüzde 7'lik bölüm ise kararsız olduğunu açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Erdoğan'ın Almanya'yı hangi tarihte ziyaret edeceği henüz belli değil. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü davetin uzun süre önce yapıldığını açıkladı.

Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü.

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