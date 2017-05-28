5 kat parayla özel hastane teklifini reddetti, şimdi tutuklu

Kardeşi tarafından siteye gönderilen mesaj şöyle:





Kardeşim..

Tıp fakültesini bitirdikten sonra masada nasıl 14 saat oturulur,öğrendiğim kişi kardeşim.. İlk TUS sınavında Türkiye’de ilk 100 doktor arasına girerek kardiyoloji alanında ülkenin en kaliteli eğitim kurumlarından Koşuyolu Kalp Hastanesinde uzmanlık eğitimi almış, mecburi hizmetini kendi memleketinde bitirdikten sonra, parayı değil akademisyenliği seçmiş, Dicle üniversitesinde yapılan yazılı sınav ile açılan kadroya girmeye hak kazanmıştır. Girdiği üniversitede durmadan akademisyenlik adına çalışmış, doçentlik sınavı için istenen kriterlerden çok daha fazla yayın ve çalışma ile başvurarak Doçentliğe hak kazanmıştır.





Doçentlik ünvanını aldıktan sonra bizzat beni arayıp kendisine iletmem için söylenilen iş teklifinde, mevcut kazandığı ücretin 5 katı teklif edilmiş ancak kendisi “Devlete ve özellikle doğudaki insanlara hizmet etmenin daha eftal olduğu” cevabı ile teklifi reddetmiştir.





8 ağustos günü evine polislerin geldiği ve kendisini aradıkları haberini aldığında henüz Malatya’da yanımda iken, aceleyle Diyarbakır’a doğru yola çıkmış, bir an önce kendisini arayan polislere ulaşmak için çıktığı yolculukta aşırı hızdan dolayı yediği radar cezasını kendisi cezaevine konulduktan sonra tarafımızca ödenmiştir, suçu olan insan kendisini arayan polise ulaşmak için bu kadar niye acele etsin ki?





11 ağustos gece 3.30 da verilen tutuklama kararının üzerinden tam 9 ay geçti ve kendisi de kalp hastası olan, aort anevrizması nedeniyle askerliğe dahi kabul edilmeyen kardeşimin sağlık durumu defalarca iletilmesine rağmen dikkate alınmamış ve tutukluluğa itirazlarımız reddedilmiştir. 3 çocuk babası olan kardeşimin 2 çocuğu yanımızda okula giderken; eşi, yanındaki 3 yaşındaki kızı ile hala devlete küsmeden hizmet etmektedir.





Tutukluluğunun 10.ayında ilk defa mahkemeye çıkarılacak olan kardeşimin ve ailesinin bundan sonraki durumu için hem sağlıkları açısından hem de aile bütünlüğü,çocukların ruh sağlığı açısından endişeliyiz..

Saygılarımla..





Op.Dr.E.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

