BM'den dünyaya çağrı: Türkiye'ye iade etmeyin

BM'den çağrı: Türkiye'ye iade etmeyin





Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye vatandaşı Sökmen'i Hizmet Harekti'ne yakın olduğu iddiasıyla Türkiye’ye sınır dışı edilmesi konusunda endişe beyan etti. BM İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, dünya çapındaki bütün hükümetlere ‘Türkiye’ye dönüşlerinde risk altına girecek kişiler konusundaki sınır dışı işlemlerinin etkili bir biçimde gözden geçirilmesi’ çağrısı yapılması dikkat çekti.





Açıklama, Muhammet Furkan Sökmen isimli Türkiye vatandaşının sınırdışı edilmesi üzerine yapıldı. Myanmar’ın başkenti Yangon’daki uluslararası bir okulda öğretmenlik yaptığına dikkat çekilen Sökmen’in çarşamba günü Yangon Havalimanı’nda gözaltına alınıp Tayland’a gönderildiği, buradan da Türkiye’ye sınırdışı edildiği belirtiliyor.





BM açıklamasındaysa şu ifadeler kullanıldı: “BM’nin Güneydoğu Asya İnsan Hakları Ofisi, Türkiye vatandaşı Muhammet Furkan Sökmen’in Myanmar tarafından Tayland üzerinden sınırdışı edilmesi konusunda derin endişe beyan etti ve yetkililere, Türkiye’ye dönüşlerinde risk altında olan kişileri sınırdışı etmeme konusunda çağrı yaptı. Bütün hüklümetlere, sınırdışı öncesinde etkili bir gözden geçirme sistemini yürürlüğe koyma çağrısını yineliyoruz.”