5 günde 118 kaza: 53 kişi öldü, 355 yaralı var

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. 31 Mayıs Cuma günü saat 18:00'den bugün saat 17:00'ye kadar meydana gelen toplam 118 kazada 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı.





*Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.







*Bayram tatilinin ilk günü olan cumartesi günü; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.





TATİLİN 2'NCİ GÜNÜNDE 23 KAZA





*?Bayram tatilinin 2'nci gününde Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.





*Arefe günü olan pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi öldü, 69 kişi yaralandı.





9 günlük Ramazan Bayramı'nda yollar yine kan gölüne döndü. Trafik kazalarında şu ana kadar 53 kişi öldü.





BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR KAN GÖLÜ





*Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi can verdi, 88 kişi yaralandı.





*Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba (bugün) saat 16:30'a kadar ise 13 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak ve Adana’da meydana gelen kazalarda 8 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.





GÜN GÜN KAZALAR:





31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı





1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı





2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı





3 Haziran Pazartesi (Arefe): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı





4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı





5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü): 13 kazada, 8 ölü, 36 yaralı



