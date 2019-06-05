Parası ödenmemiş halıların üzerinde namaz!

İstanbul’un Çamlıca Tepesi’ne inşâ edilen Büyük Çamlıca Camii’ne dair tartışmalar devam ediyor.





Çamlıca Camii’nin halıları, Avşar Halı tarafından kaplandı. 1974 yılında kurulan 45 yıllık Avşar Halı, 2018 yılında konkordato ilan etti.





ERDOĞAN BAYRAM NAMAZINI O CAMİDE KILDI

20'den fazla ülkeye ihracat yapan Avşar Halı’nın, Çamlıca Camii’ni kapladığı halıların ücretinin büyük bir bölümünü camiyi inşâ eden Hedef Yapı'dan tahsil edemediği öğrenildi.





Avşar Halı, Odatv'ye verdiği mülakatta, camiye kaplanan halıların parasını almak için uğraştıklarını ifade etti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılmıştı.





Çamlıca Camii'ni inşâ eden Hedef Yapı'nın halıların parasını Avşar Halı'ya ödemediği iddia edildi.





AVŞAR HALI İFLASIN EŞİĞİNDE





Avşar Halı'nın konkordato ilan etmesinde Çamlıca Camii'ni inşâ eden Hedef Yapı firmasının borcunu ödememesi etkili oldu.





Avşar Halı camiyi kapladıkları halıların ücretlerinin büyük bir bölümünü alamadığı için zarar etti ve bu süreç yarım asırlık şirketi konkordato ilan etmeye kadar sürükledi.





Hedef Yapı da geçen yıl konkordato ilan etmişti.





SAADET PARTİSİ LİDERİ "İSRAFIN SEMBOLÜ" DEMİŞTİ





Büyük Çamlıca Camii’nin maliyetinin 100 milyon dolar olduğu ifade edilmişti. Camide avlu dahil 63 bin kişinin aynı anda namaz kılınabileceği de açıklanmıştı.





Hem maliyeti hem ulaşımın zor olması hem de büyüklüğü tartışmalara sebep olan Çamlıca Camii için, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Bu caminin israfa vesile olduğunu söyledik. Çünkü camiler ihtiyaç için yapılır, camiler ibadet yeridir, gösteriş yeri değil.” demişti.





AKP’li belediyelerin Çamlıca Camii’ni doldurmak için İstanbul’un birçok ilçesinden ücretsiz otobüs seferi düzenlediği iddia edilmişti.