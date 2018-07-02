Samanyolu Haber /Ekonomi / 430 kişilik geçici işe 1662 başvuru /02 Temmuz 2018 15:42

430 kişilik geçici işe 1662 başvuru

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, belediyede 9 ay çalıştırılacak 430 kişilik iş için 1662 kişi müracaat etti. İşe anılacaklar kurayla belirlendi.

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Siverek Belediyesi'nde, Toplum Yararına Program( TYP) kapsamında, 430 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici işte çalışmak isteyen 1662 kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Başvuru sayısının, istihdam edilecek kişi kontenjanından fazla olması nedeniyle çalıştırılacak kişiler kura çekimiyle belirlendi. Fırat Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda yapılan kura çekimine, başvuru yapanlar katıldı.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Toplum yararına çalıştırılmak üzere İŞKUR 'la yaptığımız protokol uyarınca belirli süreli olarak belediye hizmetlerinde 9 ay çalıştıracak olan işçilerin kura çekimi için buradayız. Bizim yönetim anlayışımızda adam kayırma ve ayırım söz konusu değildir. 2 yıl boyunca İŞKUR 'dan işçi çalıştırmadık. Çünkü kura çekimi olmaksızın kimsenin hakkına girmek istemedik. Tüm Türkiye?de kameralar ve noter huzurunda kuralar çekiliyor. Gönül ister ki hepinizi işe alalım. Fakirliği çok iyi biliyorum, yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Annemden belediye başkanı olarak doğmadım. Şunu bilmenizi isterim ki en ufak bir şaibe de işçi alımlarını iptal ederim" diye konuştu.

Kura, 2 saat sürerken, çalıştırılacak kişiler de belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, büyük sevinç yaşadı.
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