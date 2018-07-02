Samanyolu Haber /Ekonomi / Morgan Stanley'den TL için 'Sat' tavsiyesi /02 Temmuz 2018 15:25

Morgan Stanley'den TL için 'Sat' tavsiyesi

Morgan Stanley stratejistleri, seçim sonuçlarının TL'deki toparlanmanın devamı için gereken yeni makro politika çerçevesine yol açacağını düşünmüyor

SHABER3.COM

Rusya Merkez Bankası’nın cazibesinin arttığını belirten Morgan Stanley, ruble karşısında Güney Afrika Randı ve Türk Lirası için satış tavsiyesinde bulundu. 

BloombergHT’nin haberine göre Hans Redeker ve Gek Teng Khoo'nun da içerisinde bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri tarafından müşterilere yazılan notta, Rusya'nın, ülkedeki yüksek reel faizler, daha iyi temeller ve şahin tutumlu merkez bankası göz önünde bulundurulduğunda, artık daha cazip göründüğü belirtildi. 

Notta, daha yüksek petrol fiyatlarının rubleyi desteklerken rand ve lirayı baskı altında bırakacağı yönünde görüş bildirilerek rand ve liranın daha güçlü doların olduğu bir ortam karşısında özellikle hassas olduğu kaydedildi. 

Morgan stratejistleri, Türkiye'deki seçim sonuçlarının, TL'deki toparlanmada sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli olan yeni bir makro politika çerçevesine yol açacağını düşünmüyor.

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