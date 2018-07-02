Samanyolu Haber /Gündem / Destici AKP’den ayrılıyor /02 Temmuz 2018 18:31

Destici AKP’den ayrılıyor

Cumhur ittifakının en küçük ortağı BBP’de, seçim sonuçları masaya yatırıldı. İttifaka karşı çıkan ve sadece Genel Başkan Mustafa Destici’nin seçilebilecek yerden aday gösterilmesini eleştiren BBP’liler, olağanüstü kongreye gidilmesini istedi.

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Ancak MKYK'da yapılan oylamada talep reddedildi. Destici'ye de MKYK'yı değiştirme yetkisi verildi. Pazar günü yemin edecek olan Destici, AKP'den ayrılacak ve Meclis'te BBP'yi temsil edecek. Böylece AKP'nin sandalye sayısı da 294'e inecek.

Seçimlerde sadece 1 milletvekili çıkarılması nedeniyle tartışmalar yaşanan BBP'de Teşkilat Başkanı Haşim Yanar, ‘' Şahsımın da içinde bulunduğu partili yetkili kurullarından güven tazelemesi gerekir'' dedi. Bu önerinin gündeme alınması 50 kişilik MKYK'nın büyük çoğunluğu tarafından reddedildi. Bazı MKYK üyeleri ve Genel Başkan Destici de bu açıklama nedeniyle Yanar'ı eleştirdi.

BBP lideri Destici MKYK'dan Başkanlık Divanı'nda değişiklik yetkisi de aldı. 13 kişilik divandan 3-4 ismin değiştirilmesi bekleniyor. Seçimde AKP'den Ankara milletvekili seçilen Mustafa Destici, TBMM'deki yemin töreninden sonra AKP'den ayrılacak ve AKP'nin sandalye sayısı 294'e inecek.
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