Samanyolu Haber /Ekonomi / '40 yıllık Maliyeciyim böyle şey görmedim' /08 Ekim 2017 11:53

'40 yıllık Maliyeciyim böyle şey görmedim'

Eski Maliye bakanlarından Zekeriya Temizel, AKP'nin torba kanunla bütçe için ek olarak istediği 37 milyar dolar için ''40 yıllık Maliyeciyim böyle şey görmedim'' ifadelerini kullandı

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker yazısında Temizel'in sözlerine yer verdi

Çiğdem Toker'in köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

37 milyar ek borçta büyük şüphe
Hazine, bu yılın yasal borçlanma limitlerini doldurdu. Hazine’yi yöneten AKP, şimdi Meclis’ten 37 milyar TL’lik daha yetki istiyor. 
Normalde bu tutarın ek bütçe yasasıyla getirilmesi lazım. 

Ama dar gelirliden daha yüksek tasarruf isteyen (itibarda tasarruf olmuyor ya) bu ek borçlanmayı torba kanuna sıkıştırmak daha pratik olmalı.  

Geçen cuma torba yasa görüşmeleri Bütçe Komisyonu’nda başladı. Muhalefet vekilleri 37 milyar TL’nin nerede harcanacağını soruyor. Eski Maliye Bakanlarından Zekeriya Temizel, “40 yıllık Maliyeciyim böyle şey görmedim” diyor. 

Temizel kuşkularını şöyle paylaşıyor: 
“25 milyar lira bütçe açığı, 52 milyar lira borç. Niye? 25 milyar lirasını bunun için harcadıysak geri kalan nerede, nereye harcadık? Bankada tutmuyoruz galiba. (...) Kırk yıllık Maliyeciyim, kafamı elimin arasına alıp saatlerce düşünüyorum, ortaya çıkan seçeneklerin büyük bir kısmı tüylerimi diken diken ediyor, ‘Yok ya, olmaz’ diyorsunuz, olmaması gerekir. Burada açık açık tartışmak istemiyorum ama yani bütçe emanetlerinden başlayarak daha önceden belirli sözler üzerine yaptırılmış olan ve ülkeden henüz daha resmi olarak ödenmesi mümkün olmayan alacaklar mı yoksa daha önceden burada tartışa tartışa bir hal olduğumuz devletin muhtemel yükümlülüklerinden tahminlerin çok çok üstünde bir şeyler mi?” 
Temizel’in kuşkusunu açalım: 
Türkiye’nin tahmin edilebilir devlet yükümlülüklerinin ötesinde mi borcu var? 
Birilerinin bizden ödenmesi resmi olarak mümkün olmayan alacakları mı var?

Cumhuriyet
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