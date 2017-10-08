Saraya şimdi de konsept çiftlik inşa ediliyor

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasını hatırlatarak "Vesile oldu. 'Müsterih olma' faslından bir proje paylaşalım" dedi. Toker, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mimarı Şefik Birkiye’nin kurucusu olduğu “Vizzion-Architects” imzalı bir proje çalışması"ndan bahsetti.





“T.C. Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları” , “Sera-Kümes Yapıları Konsept Proje” başlığını taşyan proje kapsamında Toker'e göre, "Her biri 575’er metrekarelik salatalık- biber ve domates bahçeleri ile 340 metrekarelik saksı bitkilerinin bulunduğu alanda, ihtimaldir ki organik seracılık yapılacak."





Toker'in Cumhuriyet'te "Saray bahçesinde bir konsept çiftlik projesi" başlığıyla (8 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:





Sayıştay’ın 2016 yılı raporları çıktı. Cumhurbaşkanlığı denetim raporunu gazetemiz (Cumhuriyet) haberleştirdi.

Hatırlatma: 2016’da Cumhurbaşkanlığı’nda toplam 365 milyon 324 bin TL harcanmış.

Mühim detay: Önceki raporlara konulan “gizli hizmet gideri”, bu kez gizlendiği için, tutara örtülü ödenek dahil mi, değil mi bilmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre -Sayıştay belgeli- bu haber “algı operasyonu”ydu, “itibarda tasarruf olmaz”dı.

Yanı sıra denildi ki:

“Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki tüm yatırım ve hizmetlerin,Türkiye’nin itibarına ve Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetine uygunşekilde, aynı zamanda harcanan her kuruşta 80 milyonun hakkı olduğununbilinciyle yürütüldüğü konusunda müsterih olsun.”





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Vesile oldu. “Müsterih olma” faslından bir proje paylaşalım.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mimarı Şefik Birkiye’nin kurucusu olduğu “Vizzion-Architects”imzalı bir proje çalışması bu.

Adı: “T.C. Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları” Haziran 2017 tarihli çalışma, “Sera-Kümes Yapıları Konsept Proje” başlığını taşıyor.

Her biri 575’er metrekarelik salatalık- biber ve domates bahçeleri ile 340 metrekarelik saksı bitkilerinin bulunduğu alanda, ihtimaldir ki organik seracılık yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve Saray personelinin beslenmesi söz konusu olduğunda, maksimum tarımsal sağlık kurallarının gözetilmesi normal olmalı.

Atatürk’ün, bütün bir halkın kullanımına tahsis ettiği AOÇ faaliyetleri nostaljiye dönüşüp yerini “konsept çiftlik projesine” bırakırken “Çiftlik Yapıları” başlıklı alanda, bir de masallardaki gibi bir gölet göze çarpıyor. Domates, salatalık serası ile kümes projesi, tasarruf edilemeyecek itibara dahil midir?

Proje tamamlandığında -tam maliyeti artık halktan gizlenen- Saray’ın konsept çiftlik gider kalemlerini, 2017 Sayıştay raporunda görür müyüz?



