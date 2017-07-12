Samanyolu Haber /Gündem / 40 askere gözaltı kararı /12 Temmuz 2017 13:56

40 askere gözaltı kararı

Gazetecilere yönelik yeni bir Bylock soruşturması kapsamında basına yönelik bir operasyon başlatıldığı, 17 gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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Tekirdağ merkezli operasyonda 9 ilde aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 40 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Operasyonun fişleme listeleri üzerinden yapıldığı belirtiliyor
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