Samanyolu Haber
40 askere gözaltı kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
40 askere gözaltı kararı
/
12 Temmuz 2017 13:56
40 askere gözaltı kararı
Gazetecilere yönelik yeni bir Bylock soruşturması kapsamında basına yönelik bir operasyon başlatıldığı, 17 gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
SHABER3.COM
Tekirdağ merkezli operasyonda 9 ilde aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 40 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Operasyonun fişleme listeleri üzerinden yapıldığı belirtiliyor
<< Önceki Haber
40 askere gözaltı kararı
Sonraki Haber >>
Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?
AKP'li Burhan Kuzu, Enis Berberoğlu'nu tutuklatan IŞİD'e silah götüren TIR görüntülerini CHP...
40 askere gözaltı kararı
Gazetecilere yönelik yeni bir Bylock soruşturması kapsamında basına yönelik bir operasyon başlatıldığı,...
AKP bankacılık sistemini dünyadan kopardı
BDDK bankalar için 'sermaye' operasyonu yaptı, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise sosyal...
Dünya'nın en tembel ülkesi belli oldu...
ABD'de bilim insanları, dünya çapında insanların akıllı telefonlarından attıkları adımlara...
Düden şelalesi kurudu
Antalya'nın doğa harikalarından Kepez ilçesi sınırlarındaki Düden Şelalesi'nin suyu, tarım...
Kapalı devre 15 Temmuz etkinliği...
Kontrollü Darbe söylemi 15 Temmuz etkinliklerinde de doğrulanıyor.. Erdoğan 15 Temmuz'u aykırı...
Arınç'ın damadı hakkında istenen ceza belli oldu
Arınç'ın damadına istenen ceza belli oldu. Hızla hazırlanan iddianamede gizli...
MHP'de 50 istifa
Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, aralarında Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Ali Galip Baş'ın...
Araftayız...
Araf noktasında bir ülke "Toplum iktidara hala teslim olmuş değil. Ama onu yenebilecek, onun alternatifini...
'15 Temmuz'da Abdurrahman Dilipak füzeleri kullanıldı!'
Ahmet Nesin darbe girişiminin yıl dönümünde o gece yaşanan tuhaflıkları yazmaya devam ediyor
Tweet
Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?
'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'
BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar
Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır
Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...
Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?
CNN bu kez Trump'ı övdü
Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor
Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?
''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dünya'nın en tembel ülkesi belli oldu...
40 askere gözaltı kararı
Gazetecilere operasyon: 51 gözaltı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
16:20:12