IŞİD hücre evine baskın: Evdeki 5 kişi öldü, 5 polis yaralı

Olay, bugün saat 05.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi Dudlukır Mevkii’nde meydana geldi.





Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi.





ÇATIŞMA VİLLADA ÇIKTI





Özel Harekat polisi eşliğinde daha önce belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi’ndeki bir villadaki örgütün hücre evinde çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist evin bahçesinde, 2’si çatı katında, 2’si de zemin katta öldürüldü.





5 Özel Harekat polisi mermi sıyrıkları sonucu hafif yaralandı.





Yaralı polislerden 1'inin başındaki kaskına merminin isabet ettiği öğrenildi.





Yaralı polisler ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





Çatışmanın olduğu bölgedeki tüm bağlantılı sokak ve caddeler trafiğe kapandı. O bölgeye yaklaşan araçlar durdurulup arandı. Yaklaşık 2.5 saat süren operasyonun ardından hücre evinde yapılan ilk aramada 1 adet tabanca 5 adet Kaleşnikof ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.





Diğer hücre evlerine yapılan baskında teröristlerin gözaltına alınma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.





EMNİYET MÜDÜRÜ: ALINLARINIZDAN ÖPÜYORUM





Çatışmanın sona ermesinin ardından Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, telsizden operasyona katılan polislere teşekkür edip, “Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun, ayrıca yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.





HÜCRE EVİ, ASKERİ BİRLİĞİN GEÇİŞ GÜZERGAHINA YAKIN





Ölü ele geçirilen IŞİD militanı 5 teröristtin kimliklerinin belirlenmesi için çalışması sürüyor. Eylem hazırlığında olan teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde anma programlarına yönelik olabileceği üzerinde duruyor.





Teröristlerin ölü ele geçirildiği hücre evininin askeri birliklerin servis araçlarının geçiş güzergahına yakın alması dikkat çekti.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI





Konya Valiliği de bu sabah gerçekleştirilen IŞİD operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklaması şöyle:





"İlimiz Meram İlçesi Dutlukır Mevkiinde bulunan Askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahında bulunan ikamet ve işyerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda Meram İlçesi Dörttokka Caddesi No:4 adresindeki müstakil binayı kiralayan A.Y. İsimli şahsın DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığı tespit edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın yakalanması amacıyla 12 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde belirtilen adrese bir operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde (5) terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında (4) güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada; 5 adet Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet Tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.''





3 KİLO TNT PATLAYICI BULUNDU





Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 5 teröristin öldürüldüğü hücre evine gelip, incelemeleri yakından takip etti. Hücre evinde halen bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Şu ana kadar yapılan incelemede 3 kilo TNT patlayıcı ile canlı bomba yeleğinin bulunduğu öğrenildi.





Çatışmanın çıktığı hücre evinin ise Dutlukır Mevkiinde bulunan Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personel servisi ile özel araçların güzergahında bulunan ikamet ve işyerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri sırasında, hakkında yakalama kararı bulunan IŞİD'li A.Y. tarafından kiralandığının tespit edilmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.





Yaklaşık 20 gün önce kiralanan teröristlerin hücre evi olarak kullandığı villa, Konya'nın merkezi bölgesinde bulunuyor. Hücre evinin 1 kilometre ilerisinde Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 500 metre ileride Konya Valisi Yakup Canbolat'ın kaldığı valilik konağı, 800 metre ileride Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın kaldığı emniyet konağı, yine yakınında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği onlarca kafeterya, restoran ve piknik için mesire alanın bulunması dikkat çekti. Eylem hazırlığındaki teröristlerin 15 Temmuz yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma programlarında eylemlerini gerçekleştirebileceği üzerinde duruluyor.





5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ TABURCU OLDU





Çatışma sırasında yaralanan 1'i komiser yardımcısı 5 özel harekat polisi ise ambulansla kaldırıldıkları Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.





İKİ AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ





Konya'da bu sabah terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü hücre evi ile diğer 10 hücre evine yapılan baskının iki ayrı operasyon olduğu belirtildi. 10 hücre evine yapılan operasyonun, daha önce polis tarafından teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştiği ve 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.





SİLAH SESLERİYLE UYANDIK





Hücre evinin karşısında oturan Şenay Ç., silah sesleriyle uyandıklarını belirterek, ''Daha önce burada bir müzik grubu oturuyordu, işyeri olarak kullanıyordu. Sonra kiralık levhasını gördük.15 -20 gün öncesine kadar da kiralık yazısı vardı. Biz daha önce bu kişileri hiç görmedik, konuşma şansımızda olmadı. Teröristler burnumuzun dibine kadar girmiş. Sabahta silah sesleriyle uyandık. Ne olduğunu anlayamadık. Çok sayıda özel harekat polisi ve zırhlı araçlar vardı. Silahlı çatışma uzun süre sürdü. Çok tedirginiz'' dedi.





EVİ KİRALAYAN TERÖRİST ARANIYORDU





Konya'da çatışmanın çıktığı IŞİD'e yönelik hücre evini yaklaşık 20 gün önce kiralayan A.Y. adlı terörist hakkında, Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldığı polis tarafından arandığı ortaya çıktı.





A.Y.'nin villayı kiraladıktan sonra Konya'daki İstihbahrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bilgi sahibi olduğu ve evi takibe aldığı öğrenildi. Evi sürekli kontrol altında tutan polisin, eve silah ve mühimmat geldiğini saptamasının ardından bugün Özel Harekat Polisi eşliğinde operasyonun düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.





BAHÇEDE ÖLEN TERÖRİST NÖBET BEKLİYORMUŞ





Bahçede öldürülen teröristin nöbet tuttuğu, polisin geldiğini görünce diğer arkadaşlarına haber verdiği ve polise silahla ateş açmaya başladığı öğrenildi.





Hücre evinde şu ana kadar yapılar aramada, ele geçirilen patlayıcı madde, silah ve mühimmatların dışında sadece 2 kanepenin olduğu öğrenildi.





Hücre evinde öldürülen 3 kilo TNT patlayıcının ise bir spor salonunu tamamen infilak ettirebileceği güçte olduğu belirtildi.





Bu arada çatışma sırasında eve giren 1 özel harekat polisinin, 2 teröristin hedefi arasında kalınca hemen bir odaya girip kendini korumaya aldıktan sonra,1 teröristi teröristi etkisiz hale getirdiği, diğerini de arkadaşlarının ölü ele geçirdiği belirtildi.