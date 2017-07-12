Sosyal medya Erdoğan'ın OHAL'le ilgili sözlerini konuşuyor

Erdoğan'dan itiraf: OHAL'den istifade ederek grevlere anında müdahale ediyoruz





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılara hitap etti. Erdoğan, OHAL'in iş dünyasının rahat çalışabilmesi için yapıldığını itiraf ederek, "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz" diye konuştu.







'ANKARA'DAN İSTANBUL'A HÜKÜMETİN GÜVENCESİNDE YÜRÜDÜLER'





Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:





Hamburg G20'de soydaşlarımızla salon toplantısı yapalım dedik. Hamburg şart değil başka bir yerde yapalım dedik izin vermediler. Nerede özgürlük? Siz gelin, biz burada istediğiniz yerde izin verelim, konuşturalım. Hepsi öyle... Niye? Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar?





Biz düşüncemize güvendiğimiz için düşünce özgürlüğünden korkmuyoruz. İşte buyrun 25 gün yürüdüler. Vatandaşlarımız herhangi bir şey yaptılar mı? Mitinglerini de yaptılar mı? Yaptılar. Bu OHAL olmamış olsaydı, bu yürüyüş ve adımlar bu kadar rahat ve huzurlu atılmamış olurdu. Ankara'dan İstanbul'a hükümetin güvencesinde yürüdüler. Hala siz bu hükümete güvenlik yok diyemezsiniz. İnsan utanır.





'İŞ DÜNYASI DAHA RAHAT ÇALIŞSIN DİYE YAPIYORUZ'





Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat, bu kadar huzurlu olarak bu adımlar atılamazdı. Ve OHAL'in sınırlarını da biz belirleriz.





OHAL'i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Soruyorum. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz. Çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. Bunun için kullanıyoruz biz OHAL'i.