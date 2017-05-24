Samanyolu Haber /Gündem / 40.3 milyar liralık hırsızlık! /24 Mayıs 2017 23:07

40.3 milyar liralık hırsızlık!

8 ay içinde 40,3 milyar değerinde 879 şirkete el kondu ya da kayyım atandı.

SHABER3.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz'un ardından 8 ay içinde 40,3 milyar değerinde 879 şirkete el konduğunu ya da kayyım atandığını açıkladı
 
TMSF'nin bugün yayımlanan Ocak-Mart aylarına dair üç aylık faaliyet raporunda, '31.03.2017 tarihi itibarıyla 43 şehirden toplam 879 adet şirket ile ticari işletmenin kayyımlarının yetkilerinin TMSF'ye devredildiği veya bu şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atandığı' belirtildi.
 
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında TMSF tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kayyım atanan şirketlerdeki çalışan sayısının 44 bin 888 kişi olduğu aktarıldı.
 
Aynı zamanda raporda KHK'lar (Kanun Hükmünde Kararname) doğrultusunda kapatılan 147 adet basın kuruluşunun 70 tanesinde değerleme çalışmalarının sona erdiği belirtildi.
 
Kapatılan medya ve basın kuruluşunun 38 adedinin televizyon, 39 adedinin radyo, 70 adedinin ise gazete olduğu aktarıldı.
<< Önceki Haber 40.3 milyar liralık hırsızlık! Sonraki Haber >>

Gürcistan'da eğitimci Mustafa Emre Çabuk'a hukuksuz gözaltı

Gürcistan'da eğitimci Mustafa Emre Çabuk'a hukuksuz gözaltı

Tanrıkulu: Zorla kaybedilme insanlığa karşı en ağır suçtur!

Tanrıkulu: Zorla kaybedilme insanlığa karşı en ağır suçtur!

Ramazan ayına girerken

Ramazan ayına girerken

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Faciadan kıl payı kurtuldu....

Faciadan kıl payı kurtuldu....

Başıma tekme vurdular ama acımıyor...

Başıma tekme vurdular ama acımıyor...

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:04:43