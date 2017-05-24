Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta çatışma şehit ve yaralılar var! /24 Mayıs 2017 23:03

Şırnak'ta çatışma şehit ve yaralılar var!

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi şehit oldu, 2'si de yaralandı.

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Şırnak’ta çatışma: 1 polis şehit, 2 polis yaralı

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan’dan beri devam eden operasyonlar kapsamında, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 3 Özel Harekat polisi yaralandı.

Yaralı polisler, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede kıstırılan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.
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