Samanyolu Haber /Gündem / İptalin gerekçesi belli oldu /24 Mayıs 2017 23:12

İptalin gerekçesi belli oldu

Alman parlamenter heyeti Türkiye ziyaretini iptal etti. Gerekçe, Ankara’nın koruma sağlamayı reddetmesi.

SHABER3.COM

Ziyarette muhalefet milletvekilleri, valiler ve insan hakları örgütleriyle görüşülecekti.

‘Alman parlamentosuna kırmızı kart’

Reuters’in haberine göre Yeşiller’den Claudia Roth, Türk yetkililerden ne Meclis’e giriş ne de güvenlik görevlisi izni alabildiklerini söyledi: “Dün bildirildi, Türk tarafı, şu anda Alman vekillerin Türkiye’de siyasi temaslarda bulunmasını uygun bulmuyormuş.”

Ankara Alman vekillerin İncirlik Üssü’nü ziyaretine de izin vermemişti.

Roth son kararı, “Bu fiilen siyasi diyaloğun reddidir. Alman parlamentosuna kırmızı karttır” diye değerlendirdi.

Reuters’e konuşan bir dışişleri yetkilisi de kararı doğruladı.

Ajansa göre ziyaretin iptali, NATO müttefiki iki ülkenin ilişkilerinin daha da gerileceğine işaret ediyor.

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’yla iyice bozulmuştu. Ankara’nın ‘İncirlik vetosu’ nedeniyle Almanya’nın Türkiye’deki askerlerini çekmesi de gündemde.
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