4 yılda ehliyete yüzde 190 zam

Otomobil ehliyeti almak için ödenen gerekli ücret 4 yılda yüzde 190 zamlanarak 950 TL'den 2 bin 750 TL'ye yükseldi. 4 yıldaki artış oranının, yüzde 70'lik üretici enflasyonu (ÜFE) oranının çok üzerinde olması dikkat çekti.





1 Ocak 2016 tarihinden itibaren sürücü belgesi yönetmeliğindeki değişiklikle beraber sürücü kurslarının fiyatları valilikler tarafından belirlenmeye başlandı. Belirlenen taban rakamın altına inen sürücü kursları para cezası ve iki dönem kurs açmama cezasıyla karşı karşıya kalıyor. İstanbul için belirlenen taban fiyatı bu yıl için 1750 TL. Ehliyet almak isteyen yurttaşlar sürücü kursu fiyatının dışında 80 TL e-sınav ücreti, 110 TL direksiyon sınav ücreti, 166 TL değerli kâğıt bedeli, 30 TL vakıf hizmet bedeli, 613.30 TL sürücü belgesi harç bedeli ödüyor.





B sınıfı sürücü belgesi ücreti





2015: 950 TL

2016: 1570 TL

2017: 2210 TL

2018: 2568 TL

2019: 2750 TL





Başvurular azaldı





Ehliyet almak için başvuru yapan kişi sayısı yüksek harç ve kurs ücretleri nedeniyle azaldı. İstanbul Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, 2017 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 550 bin kişinin başvuru yaptığını, 2018 yılında bu rakamın 50 bin azalarak 1 milyon 500 bine gerilediğini söyledi. Bu yıl ocak ayından itibaren sektörün ciddi bir kriz içerisine girdiğini belirten Türker, müşterileri en çok zorlayan noktalardan birinin ehliyet sınıfları arasında değişiklik yapmak için ayrı ayrı harç ücreti ödemek olduğunu söyledi.





Sürücü kursları da yüksek fiyatlar nedeniyle müşteri bulamamaktan şikâyetçi. Erguvan Sürücü Kursu Müdürü Engin Ballı, valilik tarafından belirlenen kurs fiyatlarının müşterilere fazla geldiğini ve aynı zamanda yüksek harç bedelleri nedeniyle de ehliyet almak için talebin düşük olduğunu söyledi. Ballı, kurs kapasitesinin 51 kişi olmasına rağmen bu yıl boyunca aylık 10-15 kişi ile kurs açtığını söyledi.





Pasaportta yüzde 61 artış





Pasaport ücretleri ise son 4 yılda yüzde 61 arttı. 2015 yılında 6 aylık pasaport almak isteyen yurttaşlar defter bedeli 82.50 TL, harç bedeli 105.80 TL olmak üzere toplam 188.30 TL öderken 2019 yılında rakam 303.90 TL oldu. Defter bedeli 133.50 TL, harç bedeli 170.40 TL olarak belirlendi. 4-10 yıllık pasaport masrafı ise 2015 yılında 587.50 TL iken 2019 yılında yüzde 37 artışla 945.10 oldu.