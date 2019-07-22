İyi Parti ilçe başkanına saldırı: 6 gözaltı

İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt, saldırganlardan şikayetçi olurken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ayhan Kurt bugün saat 18:00 sıralarında Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi üzerinde kendisine ait emlak ofisinde önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir grubun saldırısına uğradı.





Saldırganlar bir süre Kurt'u darp ettikten sonra kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.





DARP RAPORU ALDI





Ayhan Kurt hastaneye giderek darp raporu alırken karakola giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çalışma sonrasında 6 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.





İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, "Ben ofisimin önünde otururken arkadan gelen 5-6 genç hem yüzüme hem de sırtıma tekme ve yumruk atıp kaçtı. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Şikâyetçi oldum, gereğinin yapılmasını istiyorum. Tanıdığım simalar değil. Siyasi olduğunu düşünüyorum. İyi Parti İlçe Başkanıyım. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum." dedi.





Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.