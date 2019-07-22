Milli Takım yıllar sonra İstanbul'a dönüyor

A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçların statları belli oldu.





Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Milli Takımımızın Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.





Ay-Yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.