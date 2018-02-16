350 bin müteahhitin yüzde 75'inin yakında batacağı iddiası

Başta kentsel dönüşüm olmak üzere inşaat sektöründe kriz büyüyor. Her önüne gelen müteahhit olduğu için yarım kalan proje sayısı da her geçen gün artıyor. En son Pana Yapı’nın Fikirtepe’de 1000 konutluk iki kentsel dönüşüm projesini durdurması konutzede sayısına yenileri eklenecek endişesi oluşturdu.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İstanbul İnşaatcılar Derneği (İNDER) Orunsal Başkanı ve Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, inşaatçıların piyasadan oldukça korkmaya başladığına işaret ederek, önüne gelenin, işi bilinen de bilmeyenin de inşaatçı olduğunu söyledi. Fikirtepe’de inşaatçılıkla hiç alakası olmayan firmaların iş yapmaya çalıştığını bu nedenle projelerin yarım kaldığını belirten Aşçıoğlu, “Sadece Fikirtepe’de değil başka yerlerde de bu örnekler var. Bazı vatandaşlar 1-2 metrekare için evini arsasını hiç bilmediği müteahhide verdi. Burada vatandaşın da hatası var. Şimdi Bakan çıkmış Fikirtepe’de ben işi yapacağım. Hayır yaptıramazsın. Sadece yapan değil yaptıran da suçlu. Bakanlık mı yetkililer mi kimse kim... Bu işi yapabilecek firmalar sınıflandırılmalı. Vatandaş da bedel ödemeli” ifadesini kullandı.





Çürük elmalar





Şu anda kurumsal bir çok inşaat firmasının da maliyetine iş yaptığını anlatan Aşçıoğlu, “Çünkü duran bisiklet düşer. O yüzden maliyetine de olsa iş yapıyor. Avrupa Birliği’nde 35 bin müteahhit var. Türkiye’de ise kayıtlı 350 bin. Bunların yüzde 25’i gerçek kurumsal firma. Yüzde 75’i ise maalesef büyük projeler de yapıyorlar ama onların hepsi çok yakında gidecek. Çürük elmalar yakında temizlenecek. Bu sektörü doğru düzgün yapmak zorundayız. Bu ülkede her önüne gelenin inşaat yapmaktan çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.





Ne dönüşümü PALAVRA





Kentsel dönüşümü de eleştiren Yaşar Aşçıoğlu, “Nerede kentsel dönüşüm var, palavra. Yapısal dönüşüm var. Ada ada, mahalle mahalle bazlı proje olmalı” dedi. İnşaatta en büyük maliyetin arsa olduğunu anlatan Aşçıoğlu, “Vatandaşın ödeyebileceği konutlar yapılmalı. Bunun için arsaların gerçek değerine oturması gerekiyor. Kullandığımız kredilerin faizi yüzde 18’leri buluyor, o zaman da inşaatçı iş yapamıyor” diye konuştu. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geçen haftalarda, “Ülkemizi kentsel dönüşümle depreme hazır hale getireceğiz. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. 15 yıllık bir süreç koyduk önümüze. Bu süreç içerisinde toplam 7.5 milyon binayı dönüştüreceğiz” açıklamasını yapmıştı.