Samanyolu Haber /Gündem / Tarihte ilk: Cumhurbaşkanı'na hakaretten vekillik düşürülecek /16 Şubat 2018 10:21

Tarihte ilk: Cumhurbaşkanı'na hakaretten vekillik düşürülecek

Neredeyse her gün, aynı zamanda AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla davalar açılıp cezalar kesiliyor. HDP’li Ahmet Yıldırım’a da “Saraydaki padişah bozuntusu” dediği için Erdoğan’a hakaretten 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Yıldırım’a TCK’deki “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmü de uygulandı.

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HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 1 yıl 2 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde de onanarak kesinleşti. Yıldırım hakkında hazırlanan Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda okunursa ilk kez “Cumhurbaşkanına hakaret suçu” nedeniyle muhalefetten bir kişinin milletvekilliği düşmüş olacak. Cumhurbaşkanının aynı zamanda AKP Genel Başkanı da olması ve TBMM’de başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, pek çok muhalefet vekili hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açılması tartışmalarını beraberinde getirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan referandumunun ardından “partili Cumhurbaşkanlığına” geçişiyle birlikte AKP Genel Başkanı olurken; bu durum muhalefetin artık resmen iktidar partisinin başında olan Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilerini de artırmasına neden oldu. Ancak dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın yaşadığı yargı süreci, Cumhurbaşkanı’nın eleştiri zırhının, halkın oy verdiği vekillerin siyaset hakkını da yok edebileceğini gösterdi.

Hapis cezası verilmişti

HDP’li Yıldırım hakkında “Saraydaki padişah bozuntusu” dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu cezanın ertelenmesi ya da para cezasına çevrilmesi talebi de kabul edilmemişti. Mahkeme suç kasten işlendiğini için Türk Ceza Yasası’nda “belli hakların kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünü de uygulamıştı. Bu kapsamda mahkeme Yıldırım’ın “sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten” ve “vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun bırakılmasına” karar vermişti.

İstinaf, cezayı onadı!

Erzurum İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığının bulunmadığı gerekçesiyle dava dosyasının istinaf itirazının reddine, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 2 ay hapis cezasını oybirliği ile onamasına karar verdi. Yıldırım hakkındaki Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu nedeniyle verilen 1 yıl 2 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Yıldırım’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Başbakanlık tezkeresi hazırlanarak TBMM’ye iletildi.

Siyaset yasağı da var

TBMM Genel Kurulu’nda daha önce haklarında kesinleşen cezaları okunan Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan ve Besime Konca’nın milletvekillikleri düşürülmüştü. Yüksekdağ, Aydoğan ve Konca hakkında verilen cezaların gerekçesini devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar oluştururken, Yıldırım hakkında gönderilen Başbakanlık tezkeresinin okunması halinde ilk kez Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu nedeniyle milletvekilliği düşürülmüş olacak. Ayrıca Yıldırım hakkında verilen suçta siyaset yasağı anlamına gelecek bazı haklardan yoksun bırakılma hükmü de bulunuyor. Bu durum siyasi rakip durumundaki iktidar partisi AKP Genel Başkanı’nın aynı zamanda Cumhurbaşkanı olması nedeniyle doğal bir zırha sahip olduğu yorumlarına da neden oldu.

Cumhuriyet
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