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Hocaefendi'den Meriç şehitleriyle ilgili mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi Meriç nehrinde aileleriyle birlikte hayatını kaybeden şehitler için bir mesaj yayınladı

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Fethullah Gülen Hocaefendinin Meriç Nehrinde Ahirete İrtihal Eden Anne ve Çocuklar Münasebetiyle Mesajı (15 Şubat 2018)
şöyle:

Kendi vatanlarını zalimlerin zulmünden kurtulmak için terk edip gitmeye çalışırken Meriç nehrinde hayatını kaybeden iki aileden kardeşlerimizin haberini içim kan ağlayarak aldım. 

Türkiye'deki eşi benzeri görülmemiş cadı avı masum vatandaşların hayatlarını izzetle devam ettirmelerine imkan vermeyecek şekilde devam ediyor. Birleşmiş Milletler raportörleri başta olmak üzere bütün insan hakları izleme örgütlerinin kınadığı insan hakları ihlalleri neticesinde, şimdiye kadar bir karınca ezmemiş vatan evlatları türlü tehlikeleri göze alarak vatanlarını terk etmeye mecbur kalıyorlar. 

Uluslararası camia, başka mültecilere ev sahipliği yapmakla iftihar eden Türkiye'nin kendi vatandaşlarının neden hayatlarını tehlikeye atarak ülkelerinden çıkmaya çalıştıklarını dikkatle değerlendirmeli ve ülkede hukuk düzeninin tekrar tesisi ve temel insan haklarının korunmaya alınması mevzuunda idarecileri uyarmalıdır. 

Cenab-i Hak Abdurrezzak ve Doğan ailelerinin hayatını kaybeden fertlerini Cennet'in en ala makamıyla serfiraz kılsın. Kayıp olanları kısa zamanda bulmayı nasip etsin ve kurtulan Fatih Yaşar kardeşimize acil şifalar versin. Geride bıraktıklarının acılarını dindirsin, sabır ve metanet lutfetsin. Mübarek ülkemizi ve masum vatandaşlarımızı da onlara musallat olan zalimlerin zulmünden bir an evvel kurtarsın. 

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