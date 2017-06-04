Londra'da terör gecesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör alarmı verildi. Londra Köprüsü'nde beyaz bir minibüsün kalabalığın içine daldığı bildirildi.
Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre olayda en az 20 kişinin yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Köprü trafiğe kapatıldı.
Londra Ambulans Hizmetleri yaptığı açıklamada "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.
Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" nedeniyle köprünün ve civar yolların trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, beyaz bir minibüsün aniden yoldan çıkarak, yaklaşık olarak saatte 80 kilometre hızla yayalara çarptığını kaydetti.
BOROUGH MARKET BÖLGESİNDE BIÇAKLI SALDIRI
İlk saldırının ardından kaçan beyaz minibüsün Borough Market bölgesine geldiği iddia edildi. CNN İnternational'ın geçtiği bilgiye göre 2 kişi Borough Market'te bulunan bir restorandakilere bıçaklı saldırı düzenledi.
Reuters'a konuşan bir kaynak, olay yerinde bıçakla yaralanan kişiler gördüğünü aktarırken, bazı görgü tanıkları ise silah sesleri duyduklarını bildirdi.?
BBC News, Londra’daki Borough Market’te bıçak taşıyan birinin görüldüğünü ve polisin operasyon düzenlediğini bildirdi.
Polis güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarını olay yerine yaklaştırmıyor.
VAUXHALL BÖLGESİNDE POLİS MÜDAHALESİ
Yine ilk saldırının gerçekleştiği noktaya çok yakın bir konumda bulunan Vauxhall bölgesinde üçüncü bir vaka rapor edildi. Polis şüpheli üç kişiyi arıyor.
'KAÇ, SAKLAN, BİLDİR'
Metro seferleri durduruldu. Vatandaşların olabildiğinde bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Londra polisinin sosyal medya hesabından yayınladığı 'Kaç, Saklan, Bildir' başlıklı uyarı mesajında, olay yerinde bulunan kişilerden önce kendi güvenliklerini sağlamaları, ardından konuyu yetkililere bildirmesi talep edildi.