Londra'da terör gecesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör alarmı verildi. Londra Köprüsü'nde beyaz bir minibüsün kalabalığın içine daldığı bildirildi.





Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre olayda en az 20 kişinin yaralandı.





Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Köprü trafiğe kapatıldı.





Londra Ambulans Hizmetleri yaptığı açıklamada "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.





Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" nedeniyle köprünün ve civar yolların trafiğe kapatıldığı aktarıldı.





BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, beyaz bir minibüsün aniden yoldan çıkarak, yaklaşık olarak saatte 80 kilometre hızla yayalara çarptığını kaydetti.







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