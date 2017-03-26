Flaş! AKP'li bakanlar aylardır dinleniyor olabilir

Flynn’in sirketiyle ilişkisinin tamamen kağıt üzerinde olduğunu, isminin Flynn tarafından kıdemli danışman olarak eklendiğini iddia eden Woolsey, Türk bakanlarla yapılan toplantıya ısrar üzerine götürüldüğünü ve konuşulanlardan rahatsız olduğu için gerekli birimlere bunu rapor ettiğini ABD’nin en çok izlenen haber programlarından olan CNN’in Dan Lemon programında ifade etti.







Wall Street Journal’da yayınlanan haberin yazarı Grimaldi’nin katıldığı CNN’den Don Lemon ile yaptığı Cuma akşamki programda, Flynn ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo’nun sahibi Ekim Alptekin ile birlikte yapılan bu toplantıdaki ‘rahatsız edici’ konuları dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden’a ulaştırdığını, Biden’in ise çok sinirlendiğini ismini vermediği bir kaynaktan duyduğunu söyledi.





AKP'Lİ BAKANLAR DİNLENİYOR OLABİLİR





Bu görüşmenin FBI’ya bildirilmiş olabileceğini söyleyen Grimaldi ”Mike Flynn kendisinin ABD istihbarat kurumları tarafından izlenmesi için gerekçeyi bu görüşmede vermiş olabilir” dediği görülüyor ve telefonları dinlenen kişilerin Türk yetkililer olabileceğini söylüyor.





HEM RUS HEM TÜRK YETKİLİLER...





Grimaldi’nin elindeki bilgiler doğruysa bu Rus yetkililerin yanısıra Türk bakanları ve yetkililerinin de telefonlarının dinlendiği anlamına geliyor.

FLYNN'NİN DİNLENME SEBEBİ O ÇİRKİN PAZARLIK MI?





Yani aylardır bir Amerikan emekli generali olan Flynn’in, hem de Trump’a danışmanlık yaptığı halde neden ABD istihbarat kurumları tarafından dinlendiği konusundaki tartışmanın temeli, kökleri Eylül ayındaki Gülen’i kaçırma toplantısı olarak karşımıza çıkarsa şaşırmamak gerekiyor.





Peki Flynn’i dinleyen Amerikan istihbarat kurumlarının Flynn ile bağları olan Türk işadamlarını dinlememiş olması da pek mümkün görülmüyor bu şekilde.







BELGELER RUSLARLA MI AKP'Lİ BAKANLARLA MI İLGİLİ?





Geçtiğimiz hafta içinde Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes eline geçen bir iştihbarat belgesinde Trump kampanyası çalışanlarının hakkında soruşturma yürütüldüğünü ve eline geçen belgenin Rusya ile ilgili olmadığını belirtmişti.

Tekrar edelim: Erdoğan hakkında çok ağır sözler söylemesiyle Türkiye’nin gündemine Washington Hattı tarafından getirilen Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Nunes, Trump kampanyası çalışanlarının hakkında bir soruşturmanın varlığını, ve bu soruşturmanın Rusya ile değil bir başka ülke ile ilgili olduğunu bizzat söyledi.







Grimaldi’ye göre Nunes’in eline geçen belge Flynn’in bakanlar ile görüşmesinden sonra Türk yetkiler için verilen bir dinleme emri olabilir.

CIA Eski Başkanı Woolsey’in de bir an önce koşarak Flynn’in Gülen ile ilgili katıldığı bu toplantıdan bahsetmesinin nedeni de aynı olabilir. Çünkü ABD’nin önemli gözlemcileri giderek Flynn’in hapse gitmemek için FBI ile anlaştığına ve bütün bilgileri döktüğüne inanıyorlar.





'ÖNCE ANKARA BAĞLARI DÖKÜLÜRSE ŞAŞMAYIN'







Flynn ile Trump-Rusya değil, asıl Ankara bağları ve ilişkileri daha önce dökülerse kimse şaşırmamalı.





Ayrica çok yakında sıkça ismini duymaya devam edeceğimiz Flynn’in yakını, Ekim Alptekin’in de yakın bağlantısı Bijan Kian’ın da New York’daki toplantıda olduğunu ve ısrarla Woolsey’i getirmeye çalışan kişinin de o olduğunu yine aşağıdaki videodaki itiraflardan öğreniyoruz.





https://www.youtube.com/watch?v=cJwmTnAjZug&feature=youtu.be







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