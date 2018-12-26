3 Şirketten konkordato ilanı





Ekonomideki dalgalanma nedeniyle konkordato ilan eden şirketlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Şirketler, borçlarını zamanında ödeyemediği durumlarda borçlara süre istemek konkordatoyu kullanıyor.





Bu sabah Anadolu'nun üç yerinden konkordato ilanı haberi geldi. Samsunlu ilaç şirketi Onfarma, yine Samsunlu ilaççı İmaretçioğlu ve Mersinli mobilya malzemeleri üreten fason pres firması Işın konkordato ilan etti.





ONFARMA

2010 yılında kurulmuş olan Onfarma, değişik tedavi gruplarında jenerik küçük hacimli parenteral preparatlar üretmekte. Müşterilerimiz arasında ilaç depoları, eczaneler, klinikler ve hastaneler bulunmakta.





İMARETÇİOĞLU

İmaretçioğlu LTD, cam ampuller içerisinde küçük hacimli parenteral solüsyonların (1 mL – 15 mL) dolumunda uzmanlaşmış fason üretim yapan bir firma. 2007 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay almış.









IŞIN PRES

Tarihi 1950 yılına kadar dayanan Isın Pres, yıllar içerisinde ürün skalasını geliştirdi. Mobilya malzemeleri alanında ün yaptı. Firmanın 100 çalışanı bulunuyor. Firma ulusal ve uluslararası piyasada iç kapı üretimi ile tanınıyor.