Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti /26 Aralık 2018 03:31

İtalya'da Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

İtalya'da Etna Yanardağı'nın aktif durumuna geçmesinden sonra aynı bölgedeki Stromboli Yanardağı da lav püskürtmeye başladı.

İtalya'da Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesinde Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da aktif duruma geçti.
Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli yanardağının yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı Ansa, Sivil Koruma Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Stromboli Yanardağı'nın aktif durumda olmasından dolayı bölgedeki alarm düzeyinin "yeşil"den "sarı"ya yükseltildiğini duyurdu.

İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin aktif duruma geçtiğini kaydetti.

Öte yandan iki gündür aktif durumda olan Etna Yanardağı'nın olduğu Katanya kenti çevresinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı tespit edildiği açıklandı.

Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, richter ölçeğiyle 4,3 ila 4 düzeyine kadar çıkan yer sarsıntılarının da kaydedildiğini belirtti.

Bu arada Etna Yanardağı'ndan yayılan küllerden dolayı uçuşların kısmi olarak durdurulduğu Katanya'daki Fontanarossa Havaalanı'nda durumun normale döndüğü ve uçuşlara başlandığı bildirildi.
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