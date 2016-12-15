3. Havalimanında yerli mermere yer yok









Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan ve inşaatı devam eden 3. Havalimanında yerli doğal taş ya da Türk mermeri kullanılması3. Havalimanında yerli mermer şoku

için yürütülen lobi faaliyetlerinin fayda vermediği bildirildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar meseleyi anlatan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu, “Kendisi de bize destek vermişti. Belki 100 yıl boyunca ülkemizin vitrini olacak bu dev projede yerli taş kullanılması için tüm görüşmeleri yapmıştık. Ancak birileri ki kendileri aksini söylese de ithalatçıdır mermerimizde yüksek radyasyon olduğunu ileri sürüp bilgisizce karalama yaptılar. Bu arkadaşlar ne yazık ki Türk taşına ihanet ettiler. Şimdi büyük ihtimalle Çin ya da Brezilya’dan getirdikleri granitleri projeye satacaklar” dedi.





BÜYÜK İHRACATÇIYIZ





Bu konudaki bilgiyi havalimanı inşaatında söz konusu ürünle ilgili taşeron firmalarından aldıklarını belirten Başkan Kahyaoğlu, “Çünkü alımı onlar yapıyor. Biz bu konudaki kararın yerli aleyhine değişmesine neden olan arkadaşlarla da konuştuk” dedi. 2015’te sektör olarak 1.9 milyar dolarlık doğal taş ihracatı yaptıklarını ve 2017 için 2.2 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını anlatan Kahyaoğlu şöyle devam etti: “2023 yılı hedefimiz ise 6 milyar dolar.





Bu hedefleri başarmak için yeni bir strateji belirledik” diye konuştu. Bu strateji gereği 2017 yılını ‘Dünyada Türk Doğal Taşları Yılı’ ilan ettiklerini belirten Kahyaoğlu, şöyle devam etti: “Dünya genelinde bir konuda ‘yıl’ ilan etmek için Unesco’ya müracaat gerekiyor. Ancak biz son dönemde ülkemezin maruz kaldığı baldırılar nedeniyle bize böyle bir konuda Unesco’nun olumlu katkı sağlayacağına ihtimal vermedik ve kendimiz ilan ettik. Biz de dünya vatandaşıyız ve böyle bir şeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Tük doğal taş ihracatçıları olarak 2017’de dünyada adım atmadık yer bırakmayacağız. Daha ulaşamadığımız çok yer var. 40 milyon TL’lik bir bütçeyle, dünya genelinde Türk doğal taşını tanıtacağız. İhracatımızı artıracağız.”









Proje yetkilileri: Özen gösteriyoruz





PROJEDE Türk doğal taşı ve ve mermerinin kullanılmayacağına yönelik açıklamalar üzerine, telefonla ulaştığımız 3. Havalimanı projesinden üst düzey bir yetkili, “İhtiyacımız olan herhangi bir malzemede, kalite standartı uygunsa mutlaka yerliyi tercih ediyoruz. Bu konuda büyük özen gösteriyoruz” dedi.





Böyle projelerde yerli ürün olmalı

İstanbul Mermerciler Derneği Başkanı Zuhal Mansfield, dünya genelinde özellikle mermer başta olmak üzere doğal taş üretiminde iddialı olan ülkelerde prestijli projelerde yerli ürün kullanıldığını belirterek, “Dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı ülkesiyiz ve bizde de öyle olmalı. Dünyanın en büyük hava limanını yapıyorsak Türkiye’nin taşlarını kullanmak en doğrusu olurdu. Kullanılmayacaksa sektör adına çok üzücü bir durum olur. Bu konudaki kararın değişmesine neden olan arkadaşların sattıkları ürünlerin ne kadarının yerli olduğunu sektör gayet iyi biliyor” dedi.