Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den soğuk hava ve kar haberi /15 Aralık 2016 10:35

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar haberi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği İstanbul'da yarın kar yağışı beklendiği açıklandı.

SHABER3.COM


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan saatlik hava durumuna raporlarına göre, bugün yer yer etkili sağanak yağış görülecek İstanbul'da yarın ise kar yağışı bekleniyor. Sıcaklılar eksi dereceleri gösterecek.

KAR, DON VE BUZLANMA

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı ve Iğdır ile sabah saatlerinde Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Çanakkale ve İstanbul çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 6
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 5
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 5
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı -8
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 1
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