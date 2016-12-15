Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomik kriz yok diyenlere bir kötü haber daha /15 Aralık 2016 10:49

Ekonomik kriz yok diyenlere bir kötü haber daha

TUİK 'in hesaplama yöntemini değiştirmesine rağmen eksiye düşen büyüme rakamlarından sonra bir kötü rakam da İşsizlik verilerinden geldi

SHABER3.COM

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,1 puanlık artış ile yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi artarak 27 milyon 564 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,8 oldu.


 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 576 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,5'i tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 52,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 1,3 puan arttı.

İşgücü 2016 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 828 bin kişi artarak 31 milyon  87 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek %72,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %33,5 olarak gerçekleşti.

Eylül 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %34,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 265 bin kişi artarak 27 milyon 338 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puanlık artış ile %46,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi artarak 3 milyon 474 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puanlık artış ile %52,3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 90 bin, sanayi sektöründe 36 bin, inşaat sektöründe 98 bin, hizmet sektöründe de 41 bin kişi arttı.
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