Trump'a karşı Erdoğan suskun , Gül konuştu

Görev yaptığı sadece 13 günde, gerek danışmanları, gerekse kendisi 'İslami terör'ü bitireceğim diye üzerine basa basa konuşan Trump'a Saraydan şu ana kadar bir itiraz yok. Hatta bugün Merkel ile yaptığı basın toplantısında 'islamist terör' ifadesi Müslümanları üzüyor. Böyle bir ifade kullanılamaz. İslamla böyle bir ifade yan yana gelemez çünkü İslam'ın kelime anlamı barıştır. Çünkü DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren ikinci bir ülke yok. Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul edemem" dedi Ama yine de Trump'a bir söz söylemedi.





Bu suskunluğun sebebi bilinmez ama ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den çarpıcı bir çıkış geldi.





Gül, twitter hesabından önce İngilizce, sonra Türkçe şunları yazdı:





“- Seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabilir ve tolere edilebilir. #MuslimBan





- Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir.









- Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybına yol açarken diğer yandan insanları acıya ve yıkıma sürüklersiniz.





- ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor; aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor.





- Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve “Müslüman yasağı” olarak adlandırılan karar, yüce İslam dinini kendi sapkın ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret.”















