Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un eski menajeri 'ABD'ye karşı komplo kurmak' suçunu kabul etti /14 Eylül 2018 21:53

Trump'un eski menajeri 'ABD'ye karşı komplo kurmak' suçunu kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde kampanya menajeri olarak görev yapan Paul Manafort kendisine yöneltilen iki farklı suçu kabul etti.

SHABER3.COM

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Manafort'un bugün yapılacak duruşmaya hakkındaki iki suçu da kabul ederek çıkacağı belirtildi.
Manafort'un kabul ettiği suçların 'ABD'ye karşı komplo kurmak' ve 'ABD Adaletine karşı şahitleri ayartmak' olduğu bildirildi.

Manafort'un suçlamaları kabul etmesine rağmen Özel Savcı Mueller'in yürüttüğü 'seçimlere müdahale' soruşturmasında iş birliği yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'un eski menajeri 'ABD'ye karşı komplo kurmak' suçunu... Sonraki Haber >>

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:26