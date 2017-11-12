Samanyolu Haber /Gündem / 3 dakikada Atatürkçülük /12 Kasım 2017 17:29

3 dakikada Atatürkçülük

Ahmet Bozkuş You Tube kanalında yeni bir video yayınladı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

You Tube kanalından yeni bir video yayınlayan Ahmet Bozkuş 3 dakikada Atatürkçülük konusunu anlattı 
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3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

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