Yabancı sayısına bakacağınıza bu oyunlara bakın!

Erol Erdal Alkan... A Milli Takım aday kadrosunda bulunuyor. Ülkemizde daha önce 3 kulüpte oynamasına rağmen bir türlü kulübeden çıkamadı. Halen Hollanda 2. Ligi’nin en çok gol yiyen takımı Dordrecht’te ayda 5 bin liraya oynuyor. Milli Takım’a seçilmesi şaşkınlık yarattı. Akıllara şu soru geldi: Yoksa Erol, menajer-yönetici ilişkileri sayesinde mi Ay-Yıldızlı kadroya seçildi?





A Milli Futbol Takımımız’ın kadrosunu incelediniz mi? Tamamına yakını bildiğimiz futbolcular... Sadece 1’i hariç! Kim bu? Erol Erdal Alkan.





Tanıtayım. Hollanda doğumlu... 23 yaşında... Annesi Surinamlı, babası Türk... Daha düne kadar Türkiye’de top koşturdu. Peki ne yaptı? Hiç sormayın... Türkiye’de 2. lig takımlarında bile sürekli yedek kaldı.





İyi de Milli Takım’a nasıl çağrıldı?





Detaylı anlatayım.





ELAZIĞ’DA YARIM SEZONDA 19 DAKİKA OYNADI





Erol Erdal, 2013-2014 sezonunun devre arasında Elazığspor ile sözleşme imzaladı. Sonuç? Ligin 2. yarısında oynanan 17 maçın 11’inde kadroya giremedi. Diğer 6 maçta ise toplam 19 dakika oynadı. Nasıl mı? Konya ve Antalya maçında 1’er dakika, Gaziantep maçında 2 dakika, Akhisar maçında 3 dakika, Erciyes maçında 6 dakika, Rize maçında da 9 dakika sahada kaldı. Elazığspor o sezon Süper Lig’den düştü.





KOCAELİ VE HATAY’DA FORMAYI UNUTTU





Ertesi sezon... Yani 2014-15 sezonu! Erol Erdal takım değiştirdi. 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor’a transfer oldu. Burada ne yaptı? Sadece 1 maçta 31 dakika oynadı. Sonra! Sezonun devre arasında yine 2. Lig takımlarından Hatayspor’a transfer oldu. Burada ne yaptı? Yine hep yedek kaldı. Sadece 3 maçta sonradan oyuna girdi. Sezonun son haftasında ilk kez 90 dakika forma giydi.





Sonra... Yani 2015-16 sezonu! Hatay’da devam etti. Ne yaptı? 34 haftanın 9’unda ilk 11’de oynadı. 4 maçta sonradan oyuna girdi. Geri kalan 21 maçta forma yüzü göremedi.





DORDRECHT KÜMEDE KALMAYA OYNUYOR





Sonra... Yani geçen sezon... Hollanda’ya dönüş yapmak zorunda kaldı. 2. Lig ekiplerinden Dordrecht’le anlaştı. Sezona iyi başladı. Fakat yine tekledi. Burada da 15 hafta formaya hasret kaldı. Ve bu sezon... Şimdilik oynuyor. Belirteyim. Hollanda 2. Ligi, bütçe ve kalite bakımından bizim TFF 1. Lig’in çok altında bulunuyor. Dordrecht’in genel durumunu merak ediyor musunuz! Ligde 15. sırada yer alıyor. 16 gol attılar, 26 gol yediler. Erol Erdal savunmada görev yapıyor. Ve Dordrecht ligin en fazla gol yiyen ekibi. Bu veriler doğrultusunda konuyu değerlendirirsek... Erol Erdal’ın A Milli Takım’a çağrılması biraz şaşırtıcı geliyor.





PİYASA DEĞERİ FECİ ARTACAK





Böyle bir oyuncunun cilalanması hangi düşüncenin ürünüdür acaba! Yurt içinde ve gurbette kendini kanıtlamış onlarca genç futbolcu varken, rüştünü ispatlayamamış bir oyuncuya gönderilen milli takım davetiyesi size doğru geliyor mu! Kabul... Şimdi A Milli Takım yüzü gördüğü için piyasa değeri feci şekilde artacak. Halen ayda 5 bin TL’ye top koşturuyor. Önümüzdeki sezon belki de 500 bin Euro’dan kapı açacak. Ülkemizdeki kulüpler peşinde koşacak. Menajeri de müthiş kazanacak.





MENAJERLER ÇOK TANIDIK; METİN KORKMAZ VE ÖZKAN DOĞAN!





Pardon... Menajerleri kim diye mi sordunuz! Sanal ortamdan bu futbolcunun profilini tıklayın, karşınıza çıkar. Ne mi çıkar! MEC Management şirketi... Burayı da tıkladığınız zaman... Karşınıza kimler çıkar! Metin Korkmaz ve Özkan Doğan. Bu menajerleri biliyorsunuz değil mi? Ülkemizdeki pek çok kulüpte büyük operasyonları var. Şimdi, bu noktada cevap bekleyen soru şu:





LUCESCU’YA KİM ÖNERDİ, HANGİ KRİTERLE SEÇİLDİ?





Bu iş nasıl oldu? Lucescu, Erol Erdal’ı kadroya nasıl aldı? Kendisi mi izledi? Yardımcıları mı seyretti? İsmini birileri mi kulağına üfledi? Birileri önerdiyse eğer... Öneren bu kişiler futbolumuzun tam göbeğinde mi, yoksa sırtında falan mı? Menajerlerin işlerini kimler kolaylaştırıyor? Kimler çanak tutuyor? Aslında çok soru var. Cevapları da birileri tarafından iyi biliniyor. Şimdilik şunu söyleyeceğim: Beyler... Hiç olmazsa A Milli Takım’dan elinizi çekin!