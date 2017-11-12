Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı /12 Kasım 2017 17:24

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın Youtube kanalında sunduğu ’30 dakika’ programına gazeteci Kamil Maman katıldı.

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erkan Tufan'ın You Tube kanalında yayınlanan 30 dakika programına katılan Gazeteci Kamil Maman, yaklaşan Reza Zarrab davası ile ilgili  önemli açıklamalarda bulundu. 17-25 Aralık döneminde yaptığı haberler yüzünden hakkında dava açılan Kamil Maman adliye muhabirliği döneminde dava sürecinin önemli tanıklarından bir tanesi. 

Programda, ABD’de 27 Kasım’da başlayacak Rıza Zarrab davası, davanın 17-25 Aralık dosyası ile ortak yönleri gündeme getirildi. Ayrıca AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran Devrim Muhafızları ile ilişkisi, Türk Bankaları’nın rüşvet çarkını nasıl işlettiği gibi önemli sorulara cevap verildi.

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