Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erkan Tufan'ın You Tube kanalında yayınlanan 30 dakika programına katılan Gazeteci Kamil Maman, yaklaşan Reza Zarrab davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 17-25 Aralık döneminde yaptığı haberler yüzünden hakkında dava açılan Kamil Maman adliye muhabirliği döneminde dava sürecinin önemli tanıklarından bir tanesi.
Programda, ABD’de 27 Kasım’da başlayacak Rıza Zarrab davası, davanın 17-25 Aralık dosyası ile ortak yönleri gündeme getirildi. Ayrıca AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran Devrim Muhafızları ile ilişkisi, Türk Bankaları’nın rüşvet çarkını nasıl işlettiği gibi önemli sorulara cevap verildi.