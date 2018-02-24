Adnan Oktar, 13 yıllık Ekşi Sözlük davasında AİHM’den eli boş döndü

Oktar, kendisi hakkındaki bazı içerikler nedeniyle mahkemeye başvurmuş ancak süreç aleyhine neticelenmişti.









Oktar 2005’ye AİHM’e başvurarak ‘Türk yargısının özel hayatına saygı çerçevesinde haklarını koruyamadığını, geçici kapatma kararı veren mahkemenin kararının daha sonra değiştirildiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yargılamada ayrımcılık yasağını düzenleyen 14’üncü maddesinin ihlal edildiğini ve Ekşi Sözlük lehine karar verdiğini’ öne sürmüştü.





‘İspatlayamadı’





AİHM, Oktar’ın başvurusunu oybirliğiyle kabul edilemez bularak geri çevirdi.





Ret kararında, kullanıcıların internet ortamında fikir ve görüşlerini açıklarken geleneksel basından daha hızlı ve daha az kontrollü olabildiği, basın organlarının hakaret ve kişisel haklara saldırı içeren içerikleri engellemek amacıyla etkili önlemler almalarına rağmen saniyelerle sınırlı süre zarfında bazı düşünce ve görüşlerin okuyucuyla paylaşılabildiğine vurgu yapıldı.





Oktar’ın iddia ettiği saldırı ve hakaret içeren yazılar hakkında mahkemece erişime geçici engelleme kararı verildiği, daha sonra ise bu içeriklerin varlığının başvuran tarafından ispatlanamadığı kaydedildi.