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Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”
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Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”
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22 Şubat 2019 01:50
Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin iki haftaki Bamteli, sohbeti mahkeme kararıyla YouTube’dan sildirildi ve yayını yasaklandı.
Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”
İki hafta önce (3 Şubat 2019) Herkul.org intermet sitesinde yayınlanan “KENETLENMELİYİZ!..” başlıklı Bamteli, sohbeti mahkeme kararıyla YouTube’dan sildirildi ve yayını yasaklandı.
YASAKLANAN SOHBETİ SEYRETMEK İÇİN TIKLAYIN
Kendine yazık edenlerden olmamak için kenetlenmeliyiz
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Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”
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