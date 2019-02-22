Samanyolu Haber /Gündem / Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..” /22 Şubat 2019 01:50

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin iki haftaki Bamteli, sohbeti mahkeme kararıyla YouTube’dan sildirildi ve yayını yasaklandı.

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

İki hafta önce (3 Şubat 2019) Herkul.org intermet sitesinde yayınlanan “KENETLENMELİYİZ!..” başlıklı Bamteli, sohbeti mahkeme kararıyla YouTube’dan sildirildi ve yayını yasaklandı.




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Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

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