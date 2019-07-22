Samanyolu Haber /Gündem / 271 milyon dolar, hepsi sahte! /22 Temmuz 2019 14:34

271 milyon dolar, hepsi sahte!

İstanbul'da 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

SHABER3.COM

İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan Doları (1 milyon 530 bin Türk Lirası) ele geçirildi. 

Daha önce Emniyet'ten ihraç edilen B.Ç. isimli 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti.

PANONUN ARKASINDAN ÇIKTI

Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. 

Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirdi. 

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