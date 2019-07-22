Herkes oyunun parçası zannetti, fakat...

Ünlü komedyen Manjunath Naidu oyun esnasında hayatını kaybetti. Seyirciler sanatının yere yığıldığı anlarda şovun parçası sanıp dakikalarca alkışladı.





Naidu, gösterinin başlamasından kısa süre önce seyircilere "kendisini kötü hissettiğini" söyledi. Bu esnada kalp krizi geçiren ünlü komedyen yere yığıldı.





KAHKALARA BOĞULDUKLARI ESNADA...





Seyirciler bu anların gösterinin bir parçası olarak zannetti ve kahkahalara boğularak dakikalarca alkışladı.





Komedyenin üç dakika boyunca hareket etmemesi üzerine olayın ciddiyeti anlaşılıp hemen ambulans çağrılsa da Naidu kurtarılamadı.







Komedyenin eşi Grace Chng de haberi Facebook üzerinden teyit etti ve partnerinin "sahnede, en iyi işi yaptığı esnada hayatını kaybettiğini açıkladı.