İki dev birleşiyor mu?

Perakende zinciri Casino'nun sahibi Jean-Charles Naouri'nin mali darboğazın ardından Barclays, diğer bir dev Carrefour ile birleşmesine dair önemli bir açıklamada bulundu.





Birleşik Krallık merkezli Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında muhtemel bir birleşmeye olumlu bakıyor.





ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino'nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri'nin karşılaştığı mali zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine bilgi notu gönderdi.





FRANSA'DA PAZARIN YÜZDE 50'SİNİ ELİNDE TUTUYOR





Notta söz konusu birleşme ihtimali Carrefour Genel Müdürü Alexandre Bompard'ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına istinat edildi.





Fransa'da piyasanın yüzde 30'unu ve Brezilya'da yüzde 50'sine sahip olan Barclays, rekabet kurumu yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtiyor.