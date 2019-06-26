Samanyolu Haber /Gündem / 248 işkenceci isim isim biliniyor Hesap sormak için harekete geçtiler /26 Haziran 2019 21:12

248 işkenceci isim isim biliniyor Hesap sormak için harekete geçtiler

248 işkenceci isim isim biliniyor Şimdi hesap vakti... Türkiye’deki işkence olaylarıyla ilgili kapsamlı çalışmalar yapan Human Rights Defender, 248 işkencecinin ismini tespit etti ve uluslararası yargının kapısını çaldı.

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İnsan Hakları Savunucuları Derneği (Human Rights Defenders), ‘İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Türkiye’deki işkence olaylarının detaylarının aktaran HRD, uluslararası hukuk kurulları kapsamında Türk Hükümetiyle ilgili Almanya Federal Savcılığına suç duyurusunda da bulundu.

Almanya Federal Savcılığı önünde açıklama yapan Human Rights Defenders yöneticileri  ile Lawyers in Exile üyesi Avukatlar Türkiye'de işkence mağduru olan herkese yardımcı olacaklarını söylediler 

Türkiye'de yargının artık işlemediğine dikkat çeken Lawyers in Exile üyesi Avukat Barış Çelik işkence suçunu işleyenlerin  er geç hesap vereceğini söyledi 

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