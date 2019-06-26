248 işkenceci isim isim biliniyor Hesap sormak için harekete geçtiler

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (Human Rights Defenders), ‘İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Türkiye’deki işkence olaylarının detaylarının aktaran HRD, uluslararası hukuk kurulları kapsamında Türk Hükümetiyle ilgili Almanya Federal Savcılığına suç duyurusunda da bulundu.







Almanya Federal Savcılığı önünde açıklama yapan Human Rights Defenders yöneticileri ile Lawyers in Exile üyesi Avukatlar Türkiye'de işkence mağduru olan herkese yardımcı olacaklarını söylediler





Türkiye'de yargının artık işlemediğine dikkat çeken Lawyers in Exile üyesi Avukat Barış Çelik işkence suçunu işleyenlerin er geç hesap vereceğini söyledi



