Samanyolu Haber /Spor / "Fener Ol" kampanyasında kaç para toplandı? /26 Haziran 2019 21:09

"Fener Ol" kampanyasında kaç para toplandı?

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan’da başlayan “Fener Ol” kampanyasında, 150 milyon liraya yakın para toplandığını açıkladı. Kampanya başlangıcından bu yana atılan destek SMS’lerinin sayısı da 1 milyon 640 bini geçti.

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“Fener Ol” kampanyasının, Türkiye’de bugün kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Tüm sezon Fenerbahçe’ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla ‘İz Bırakanlar Triko Forma’ ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran’da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.” 

12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran’da sona erdiği hatırlatılırken “Fener Ol” kampanyasının bir yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği belirtildi.
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