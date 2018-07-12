Yeni kabine Dolar'a yaramadı... Bu sabah 4.90'ı gördü...

Dünya gazetesinin aktardığına göre ticaret savaşı gerilimi ile gelişen ülke piyasalarının genelinde çıkışlar gözlenirken, faiz konusunda yapılan açıklamalarla TL’de zayıf görünüm sürdü. Dolar/TL 4.70 seviyelerinden başladığı günde 4.80 seviyesini aştı. TL’de yüzde 2’ye yakın kayıp yaşandı.

Gece yarısı sığ piyasalarda yaşanan satış eğilimi doların TL karşısında 4.9743 TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Bu sabaha bakıldığında kur ilk işlemlerde saat 08.00 itibarıyla 4.8750 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro da 5.70 liradan alıcı buluyor.





DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?









Bloomberg HT'nin aktardığına göre dolar/TL ve euro/TL dün gece tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken bu yükselişin sebebi de merak konusu oldu. Türk Lirası'ndaki satışların Asya işlem saatine taşındığını belirten Ueda Harlow Kur Analisti Naoto Ono, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Bu, bir ihtimal Japon bireysel yatırımcının liranın dolara karşı değer kaybettiğini görmesinin ardından zararını kesmesi sonucu gerçekleşmiş olabilir" dedi.

Londra Merkezli Old Mutual Global Investors’un fon yöneticisi Delphine Arrighi ise artan enflasyon baskısına rağmen gelinen aşamada TCMB’nin faiz indirimine gitmesinin ya da faizleri mevcut seviyelerde bırakmasının beklenmesi gerektiğini belirterek "Bu lira için çok güçlü bir şekilde negatif" değerlendirmesini yaptı.