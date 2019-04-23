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23 Nisan'da Selanik'ten önemli mesaj
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23 Nisan'da Selanik'ten önemli mesaj
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23 Nisan 2019 15:43
23 Nisan'da Selanik'ten önemli mesaj
Türkiye'deki zulümden kaçan ailelerin çocukları Selanik'ten 23 Nisan mesajı gönderdiler .
Selanik'ten çocuklardan 23 Nisan mesajı
Türkiye'deki zulümden kaçan ailelerin çocukları Selanik'ten 23 Nisan mesajı gönderdiler . Sosyal Medyada yayınlanan görüntülerde 23 Nisan'da cezaevinde kalan 700'ün üzerindeki bebeğe dikkat çektiler
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