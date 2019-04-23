Samanyolu Haber /Gündem / Cezayir'de Buteflika'ya yakın milyarder, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı /23 Nisan 2019 15:56

Cezayir'de Buteflika'ya yakın milyarder, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’ya yakınlığıyla bilinen ve ülkenin en zengin işadamı olan Issad Rebrab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Cezayir'de Buteflika'ya yakın milyarder, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı



Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre başkent Cezayir'deki Sidi Emhamed Mahkemesi, dün gözaltına alınan ve yolsuzlukla suçlanan Issad Rebrab hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutukluluk süresine ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada Rebrab'ın Cezayir Ulusal Jandarması tarafından başkentteki Haraş Cezaevi'ne nakledildiği görüntüleri yer aldı.

Rebrab, ‘sahte fatura düzenleme, rüşvet, gümrük işlemlerinde hile’ gibi suçlamalarla dün gözaltına alınmıştı.
Cezayir'deki en büyük özel şirket olan Cevital sanayi grubunun sahibi olan milyarder, geçen hafta şirketinin 90'lı yıllardan bu yana yaptığı anlaşmalar ve projelerle ilgili sorgulanmıştı.

Rebrab, Forbes dergisine göre Afrika'nın en zenginleri arasında yer alıyor.

HALK YOLSUZLUKLARIN HESABININ SORULMASINI İSTİYOR

Cezayir’de 1999’da yönetime gelen Buteflika’nın beşinci dönem için bir kez daha adaylığını koyması ülke çapında protestolara neden olmuştu. Protestoların ardından Buteflika görev süresi dolmadan 2 Nisan’da istifa etse de, ülkedeki tepki devam etti.

Cezayirliler, ülkelerindeki yolsuzluklardan hesap sorulmasını talep ediyor ve Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almasını istemiyor.
GENELKURMAYDAN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, yargıya yaptığı çağrıda Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda ‘yargının daha hızlı davranmasını’ istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti. 
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